Linken-Chefin fürchtet: Merz könnte Agenda mit AfD durchsetzen

Linken-Chefin Schwerdtner unterstellte Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) am Samstag, im Falle eines Wahlsieges mit der AfD zu koalieren. © Michael Kappeler/dpa

Unions-Kanzlerkandidat Friedrich Merz (69) wolle den Sozialstaat "kurz und klein schlagen", sagte die Bundesvorsitzende Ines Schwerdtner (36) bei einem Parteitag in Berlin. "Und ich halte es auch nicht für ausgeschlossen, dass er es am Ende auch mit der AfD durchsetzen wird, ganz egal, was er vor der Wahl behauptet."

In Österreich und Frankreich und anderen europäischen Ländern arbeiteten konservative Parteien bereits mit rechten Parteien, fügte Schwerdtner hinzu. "Wer verlässt sich hier noch auf diese Brandmauer? Deswegen braucht es eine soziale Opposition in diesem Land."

Die Linken-Chefin nannte die AfD "im Kern eine faschistische Partei" und fügte hinzu: "Wer leicht abgewandelte Nazi-Parolen zu seinem Wahlkampfmotto macht, ist eine Nazipartei."

Co-Chef Jan van Aken (63) grenzte die Linke auch gegen SPD und Grüne ab. Bundeskanzler Olaf Scholz (66, SPD) rede im Wahlkampf von einer Mietpreisgrenze, habe sie aber in der Regierung nicht umgesetzt.