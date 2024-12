Paukenschlag! Ex-Linke-Chefin Hennig-Wellsow zieht sich aus Bundespolitik zurück

Als Landeschefin hatte sie Anteil daran, dass es 2014 in Thüringen zur bundesweit ersten Dreierkoalition aus Linke, SPD und Grünen kam. Zeitweise war die heute 47-Jährige auch Bundesvorsitzende der Linken, bis sie von dem Amt zurücktrat. Seit 2021 gehörte sie dem Bundestag an.

Thüringens Linke will am 21. Dezember in Sömmerda ihre Kandidaten für die Bundestagswahl, die voraussichtlich am 23. Februar stattfindet, nominieren. Ex-Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) hat eine Kandidatur angekündigt.