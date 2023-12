Thüringer Linke-Politikerin schießt gegen Bundesregierung: "Hat ihr soziales Gewissen abgegeben"

Ulrike Grosse-Rothig (44), Landesvorsitzende der Thüringer Linkspartei, vertritt die Ansicht, dass es einen "Preisdeckel" für wichtige Lebensmittel und Speisen in allen Bildungs-, Gesundheits- und Pflegeeinrichtungen braucht. (Archivbild) © Michael Reichel/dpa

"Offenbar hat die Bundesregierung ihr soziales Gewissen in der Parteizentrale der FDP abgegeben", sagte die 44-Jährige laut einer am Montag von der Thüringer Linkspartei veröffentlichten Mitteilung. Hintergrund ist ein geplanter Anstieg der Mehrwertsteuer von sieben auf 19 Prozent in der Gastronomie.

Die geplante Erhöhung der Mehrwertsteuer für Speisen bedeute deutlich höhere Preise für Mittagessen in Kindergärten, Schulen und anderen Einrichtungen, so Grosse-Röthig.

Künftig tiefer in die Tasche greifen müsste aber auch, wer in der Mittagspause in der Kantine essen gehe oder sich abends "einmal etwas leisten will". Angesichts von Inflation und Preisexplosion ist das nach Ansicht der Landesvorsitzenden "ein völlig falscher Schritt".

Mit dem Festhalten an den 19 Prozent würden nun Haushaltslöcher gestopft, die selbstverschuldet aufgerissen worden seien.