Christian Lindner verabschiedet sich aus der Politik und dankt seiner Frau

Berlin - Seit dem Ausscheiden aus dem Bundestag ist es um die FDP ruhig geworden. Lediglich Parteichef Christian Lindner (46) geriet durch eher kuriose Umstände noch in die Schlagzeilen. Am Freitag verabschiedete sich der Ex-Bundesfinanzminister auf dem FDP-Bundesparteitag, bevor die Liberalen ihr neues Spitzenpersonal bestimmen.

Minutenlang beklatschten die Delegierten ihren scheidenden Parteichef. Lindner selbst war sichtlich gerührt und kämpfte mit den Tränen. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Man sei 2021 aus "staatspolitischen Gründen" in die Ampelkoalition eingetreten. Man habe das Risiko gekannt, das man eingegangen sei. Am Ende habe man aus "staatspolitischen Gründen" das Ampel-Ende in Kauf genommen, da die Scholz-Regierung die Kraft dazu nicht mehr gehabt habe.

Doch auch sich selbst gegenüber übte Lindner Kritik: "Ich habe unserer Partei regelmäßig manches zugemutet." Schuld daran sei jedoch die Logik "Mediendemokratie". So habe er, um Aufmerksamkeit zu erhalten, "kantige Forderungen" vertreten oder provozieren müssen.

Dann wurde der 46-Jährige, der vor Kurzem zum ersten Mal Vater geworden war, persönlich und dankte seiner Familie: "Zu Hause schaut jetzt meine Frau mit meiner Tochter auf dem Arm zu. Franka, ich war sehr viel weg und wenn ich physisch da war, dann war ich oft gedanklich damit beschäftigt, Feuer zu löschen, oder ich war in Sorge wegen irgendeiner Landtagswahl."

Mit einem deutlich hörbaren Zittern in der Stimme sagte Lindner: "Wenn ich euphorisch war, dann hast du mich gebremst, und wenn ich deprimiert war, dann hast du mich aufgebaut."

Abschließend warnte Lindner seine Partei noch davor, ihre Grundwerte zu vergessen: "Die Zukunft der FDP liegt in der Erneuerung aus ihrer eigenen großartigen Tradition."