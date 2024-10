FDP blamiert sich auf TikTok: Bockwurst als "Gamechanger", Lindners Anzüge "purer Slay"

Berlin - Anscheinend um junge Wähler anzusprechen, hat die FDP-Bundestagsfraktion am Dienstag ein superpeinliches Video auf TikTok hochgeladen.

"Purer Slay": Der FDP-Fraktionsvorsitzende warf auf TikTok mit Jugendwörtern um sich. © Screenshot/TikTok/@fdpbt

In dem knapp einminütigen Clip führte der Fraktionsvorsitzende Christian Dürr (47) die Zuschauer durch den Bundestag und reihte dabei so ziemlich jedes "Jugendwort" aneinander, das man wohl oder übel aus dem TikTok-Jargon kennt.

Mit teils wilden Gestikulationen und fragwürdigen Soundeffekten erklärte Dürr unter anderem, dass im Bundestag Politik "nicht lowkey" gemacht werde, sondern "full power". Die Regierungsmitglieder bezeichnete er als "OGs", die versuchen würden, "die Vibes stabil zu halten".

Die Reden von FDP-Chef Christian Lindner (45) seien "purer Slay", die Anzüge des Finanzministers "drippy AF", die Bockwurst in der Bundestagskantine ein "Gamechanger" - um nur einige traurige Highlights zu nennen.

Zwar versuchte Dürr mit einem "Spaß beiseite" am Ende, dem Video noch einen gewissen Grad an Ernsthaftigkeit zu verleihen, doch die Reaktionen in den sozialen Medien kannten kein Erbarmen.