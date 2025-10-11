FDP im Südwesten kämpft ums politische Überleben: "Mutter aller Wahlen"

Stuttgart - Am Samstag wollen die Südwest -Liberalen in Donaueschingen ihr Wahlprogramm beschließen – und in den Landtagswahlkampf 2026 starten.

FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke (64) kämpft um den Verbleib seiner Partei. (Archivfoto) © Bernd Weißbrod/dpa

Politiker neigen vor Wahlen bekanntlich dazu, deren Bedeutung zu überhöhen: Vom "Tag der Entscheidung" oder gar einer "Schicksalswahl" ist dann die Rede, um auch den letzten Wähler an die Urne zu locken.

FDP-Landeschef Hans-Ulrich Rülke (64) spricht diesmal von der "Mutter aller Wahlen" – jener Abstimmung, die über Sein oder Nichtsein seiner Partei entscheide. Ganz unrecht hat er damit wohl nicht.

Weil die Liberalen im Südwesten zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik aus dem Landtag fliegen könnten – und noch dazu in ihrem Stammland Baden-Württemberg.

Bei der Landtagswahl 2021 kam die FDP noch auf 10,5 Prozent. Nach dem Bruch der Ampelkoalition in Berlin im November 2024 hat sich diese Zahl halbiert.

In Umfragen liegen die Liberalen im Land seit Monaten bei rund fünf Prozent und damit noch hinter den Linken, die im kommenden Frühjahr erstmals in den Landtag einziehen könnten.

Die Südwest-FDP ist der einzige liberale Landesverband, der noch nie an der Fünf-Prozent-Hürde gescheitert ist. "Wenn die FDP das in diesem Land nicht schafft, wird keiner glauben, dass sie irgendwo noch die fünf Prozent überspringen kann", sagt Rülke.