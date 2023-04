Feindbild Volker Wissing: Immer wieder Attacken auf den Verkehrsminister

Verkehrsminister Volker Wissing (52, FDP) eckt mit seiner Politik gerne mal an. © DPA/Helmut Fricke

Erst am Freitag demonstrierten Anhänger der "Fridays for Future"-Bewegung in Berlin, forderten dabei unter anderem die Absetzung von Wissing. "Scheinbar werden die Ansprüche (innerhalb der Regierung) am schwächsten Glied im Kabinett gemessen: Volker Wissing", so Aktivistin Luisa Neubauer (26) zu "Welt".

Doch nicht nur unter den Klima-Kids, auch innerhalb der Regierung ist der Frust spürbar. So äußerte sich Klimaminister Robert Habeck (53, Grüne) gegenüber "Zeit Online" skeptisch, ob in der aktuellen Dreikonstellation entscheidende Fortschritte beim Klimaschutz im Verkehr gemacht werden könnten.

"Ein Ergebnis des Koalitionsausschusses ist, dass in dieser Regierung im Verkehrsbereich nicht mehr möglich sein wird."

Und weiter: "Ich gebe kein Geheimnis preis, wenn ich sage, dass die dort verabredeten Maßnahmen in keinem Fall dazu führen, dass Deutschland seine Klimaziele im Verkehrsbereich einhalten kann."