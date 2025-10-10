"Fassungslos": SPD-Mann attackiert DB nach Stellwerks-Brand

Magdeburg - Nach dem Brand eines Stellwerks bei Gerwisch und den anhaltenden Einschränkungen zwischen Magdeburg und Berlin hat der Abgeordnete Falko Grube (48) die Deutsche Bahn scharf kritisiert.

Der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Falko Grube (r.), kritisiert die Deutsche Bahn. (Archivbild) © Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

"Man kann das Ganze nur noch fassungslos zur Kenntnis nehmen", sagte der verkehrspolitische Sprecher der SPD-Landtagsfraktion, Falko Grube.

Er warf der Bahn vor, den Schienenverkehr in Sachsen-Anhalt "sehenden Auges an die Wand" zu fahren.

"Da investiert die Bahn Milliarden in das Schienennetz in Sachsen-Anhalt und lässt wegen eines einfachen Stellwerks ein Jahr lang Busse fahren", so Grube. Er äußerte zudem Zweifel daran, dass die angekündigte Bauzeit eingehalten werden kann.

Die Bahn hatte angekündigt, das bei dem Brand vollständig zerstörte Stellwerk in Gerwisch nicht zu reparieren, sondern durch einen Neubau zu ersetzen.

Die Errichtung und Inbetriebnahme werde nach derzeitiger Einschätzung bis zu zwölf Monate dauern. Bis dahin soll der Betrieb auf dem betroffenen Abschnitt Biederitz–Möser schrittweise ausgeweitet werden, unter anderem durch die technische Verbindung benachbarter Stellwerke.

Nötig seien dazu umfangreiche Kabelarbeiten und Umbauten sowie neue Übertragungstechnik. Ziel sei, die derzeit stark eingeschränkte Kapazität auf der Strecke bis zum Fahrplanwechsel Mitte Dezember wieder auszuweiten.