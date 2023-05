SPD kritisiert NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst bei Flüchtlingspolitik

SPD-Interimsvorsitzender Marc Herter (48, im Foto) hat Ministerpräsident Hendrik Wüst (47, CDU) wegen der Flüchtlingspolitik kritisiert. © Friso Gentsch/dpa

Die Haltung der schwarz-grünen Landesregierung bei der Flüchtlingsfinanzierung lasse ihn "unruhig" werden, sagte Herter am Samstag nach einem Konvent der NRW-SPD in Münster. Der Bund "pumpt in Millionenhöhe Gelder" in die Kommunen, sagte Herter, der Oberbürgermeister der Stadt Hamm ist. Vom Land gebe es dagegen zu wenig Unterstützung.

Die Regierung Wüst habe ihre Versprechen nicht eingehalten, sagte Herter. So wolle das Land nur die Hälfte der Unterbringungsplätze für Flüchtlinge im Vergleich zu 2015/16 zur Verfügung stellen. "Aber selbst diese Hälfte haben sie nicht hingekriegt", sagte Herter. Die Landesregierung versage bei der Erfüllung ihrer Aufgaben. Vor dem Gipfel am 10. Mai erwarte er von der NRW-Landesregierung eine Aussage, was sie tun werde, um die Aufgabe gemeinsam zu meistern. "Herr Wüst, sorgen Sie dafür, dass diese Aufgabe endlich unsere gemeinsame Aufgabe wird", sagte Herter.

Angesichts der steigenden Flüchtlingszahlen nicht nur aus der Ukraine, sondern auch aus anderen Ländern will das Land rund 34.500 Plätze in Landeseinrichtungen bereitstellen.

Erforderlich seien aber 70.000 bis 80.000 Plätze, hatte der Städte- und Gemeindebund kürzlich mitgeteilt.