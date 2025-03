Rosenmontag: Umzugswagen zeigt Weidel als Nazi-Hexe mit Hakenkreuz-Brezel

Dieser Umzugswagen zeigt AfD-Chefin Alice Weidel (46) als Hexe, die Erstwähler mit einer Hakenkreuz-Brezel anlockt. © WDR/Claus Langer

In Anlehnung an das Grimm-Märchen "Hänsel und Gretel" wird die AfD-Chefin auf dem Umzugswagen als runzlige Hexe dargestellt, die sich aus ihrem Lebkuchenhaus hinausstreckt, um zwei Kindern eine Brezel in Hakenkreuz-Form zu reichen.

Am Häuschen selbst gibt es dabei ebenfalls einiges zu knuspern: Am Dach, unter der Glasur, ist das Parteilogo der AfD zu sehen, darunter zieren Süßigkeiten mit den Aufschriften "TikTok", "Instagram" und "YouTube" die Fassade. Die beiden blonden Kinder, die zur Brezel in verfassungsfeindlicher Form greifen, wurden zudem mit der Aufschrift "Erstwähler" versehen.

Der zuständige Künstler, Wagenbauer Jacques Tilly, wollte hier offenbar darstellen, wie Weidel und die AfD über die sozialen Medien gezielt versuchen, jungen Menschen mit rechtsextremen Inhalten anzulocken. Bei der jüngsten Bundestagswahl wählten 20 Prozent aller Erstwähler die AfD. Nur die Linke (27 Prozent) war bei Erstwählern noch beliebter.

Dieser und ein weiterer politisch motivierter Umzugswagen, der Kanzler Olaf Scholz (66, SPD) auf einem gesunkenen Boot mit der Aufschrift "Abgesoffen" zeigt, wurden bereits am Samstag in der WDR-Sendung "Düsseldorf Helau - 200 Johr - Hütt on wie et wor" präsentiert.

Diese beiden Mottowagen seien extra für diese Sendung produziert worden, teilte der WDR mit.