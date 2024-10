Weidel und Wagenknecht zoffen sich in direktem Duell: "Neonazi-Sumpf!"

Berlin - Schlagabtausch in Berlin ! Erstmals standen sich AfD-Chefin Alice Weidel (45) und BSW-Gründerin Sahra Wagenknecht (55) in einem direkten Live-Duell gegenüber. Es dauerte nicht lange, bis es zu Streitereien kam.

Alice Weidel (45, l.) und Sahra Wagenknecht (55) traten beim TV-Sender "WELT" zum direkten Duell an. © Kay Nietfeld/dpa

Beim Thema "Ukraine" betonte Wagenknecht, man müsse dringend versuchen, einen Verhandlungsfrieden herbeizuführen.

"Die Ukraine wird diesen Krieg nicht gewinnen können, sondern man muss verhandeln", so die 55-Jährige.

Weidel konterte: "Das sind AfD-Positionen, wie wir sie von Anfang an vortragen." Das finde sie jetzt "ein bisschen billig", entgegnete Wagenknecht.

Angesprochen auf den Krieg in Nahost warf die BSW-Politikerin der AfD vor, sich einseitig an die Seite der israelischen Regierung zu stellen. Weidel betonte, jedes Land habe ein Recht auf Selbstverteidigung. Einig waren sich beide, dass Deutschland keine Waffen an Israel liefern solle.