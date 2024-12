Weidel soll es machen: AfD nominiert Parteichefin zur Kanzlerkandidatin!

Berlin - Alice Weidel (45) soll die AfD als Kanzlerkandidatin in die anstehende Bundestagswahl führen. Der AfD-Bundesvorstand und die Landesvorsitzenden der Partei beschlossen in Berlin nach Angaben von Teilnehmern einstimmig, die 45-Jährige im Januar beim anstehenden Parteitag in Riesa zur Wahl vorzuschlagen.

Alice Weidel (45) soll bei der Bundestagswahl im Januar als Kanzlerkandidatin für die AfD ins Rennen geschickt werden. © Carsten Koall/dpa

"Heute ist ein großer Tag für die Partei und ein großer Tag für Deutschland", sagte Weidel bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit ihrem Co-Parteivorsitzenden Tino Chrupalla (49).

Die AfD-Chefin hat ihre vorgesehene Kanzlerkandidatur zur Bundestagswahl mit einem Machtanspruch der AfD und Umfragewerten ihrer Partei begründet. Die AfD habe einen Regierungsanspruch, sagte Weidel der Deutschen Presse-Agentur in Berlin.

"Wir wollen mitreden, was in diesem Land passiert, und die Kanzlerkandidatur repräsentiert eben diesen Regierungsanspruch, den wir haben", so Weidel. "Wir sind zweitstärkste Kraft derzeit bundesweit und daraus leitet sich auch der Regierungsanspruch ab", fügte Weidel hinzu. Die AfD liegt in den bundesweiten Umfragen aktuell zwischen 18 und 19 Prozent. Die Union liegt mit 32 bis 33 Prozent vorn.

Da im Bundestag keine Mehrheiten für eine AfD-Kanzlerin oder einen AfD-Kanzler in Sicht sind, weil keine Partei mit der AfD dafür stimmen würde, hat die Kandidatur Weidels vor allem symbolischen Charakter.