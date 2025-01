Hamburger Luxushotel weist AfD-Chefin Alice Weidel nach Vortrag ab

Nach übereinstimmenden Medienberichten hatte die AfD-Chefin unter falschem Namen ein Zimmer im Luxushotel "Louis C. Jacob" an der Elbchaussee gebucht. Als sie vor Ort einchecken wollte, wurde sie demnach jedoch des Hauses verwiesen, ihre Reservierung storniert.

Während die Politikerin am Donnerstagabend im Rathaus der Hansestadt einen Vortrag hielt, nahmen bekanntlich mehr als 16.000 Menschen an einer Protestdemonstration teil , zu der das Hamburger Bündnis gegen Rechts aufgerufen hatte.

Das Luxushotel "Louis C. Jacob" wies die Politikerin ab, als die unter falschem Namen einchecken wollte. © NEWS5/René Schröder

Weidel soll die Entscheidung des Hotels dem Vernehmen nach ruhig aufgenommen haben. Sie habe sich im "Louis C. Jacob" noch kurz "frisch machen" können, ehe sie ins "Courtyard by Marriott"-Hotel am Flughafen ausgewichen sei.

Das Marriot wollte sich aus Datenschutz-Gründen nicht zu der Thematik äußern. Die Hamburger AfD-Fraktion wiederum schrieb auf Facebook: "Das Hotel Louis C. Jacob in Blankenese soll gestern Dr. Alice Weidel eine Übernachtung verweigert haben. Wie niederträchtig ist das?"

Warum sich die Politikerin unter falschem Namen eingebucht hatte, blieb unklar. Im Netz sorgten das Vorgehen des "Louis C. Jacob" und die Abweisung der Spitzenpolitikerin für reichlich Diskussionen.