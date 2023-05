Angela Merkel bei Preis-Verleihung mit Lob überschüttet, doch es gibt auch Kritik

Bei der Verleihung des NRW-Staatspreises an Angela Merkel in Köln wurde die frühere Bundeskanzlerin mit Lob überschüttet, doch es gab auch Kritik.

Köln – Die ehemalige Bundeskanzlerin Angela Merkel (68, CDU) hat am heutigen Dienstag in der Kölner Flora die höchste Auszeichnung des Landes Nordrhein-Westfalen erhalten, den Staatspreis. Ihr Preisgeld von 25.000 Euro stiftete die 68-Jährige dem Verein Blau-Gelbes Kreuz in Köln, der humanitäre Hilfe für die Ukraine leistet.

Die frühere Bundeskanzlerin Angel Merkel (68, CDU, M.) wird mit dem Staatspreis des Landes Nordrhein-Westfalen ausgezeichnet. © Oliver Berg/dpa Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde (67), beschrieb Merkel in ihrer Laudatio als "einzigartig, unvergleichlich, unnachahmbar". Sie sei ein Dreiklang aus Wissenschaftlerin, Pragmatikerin und moralischer Instanz. Merkel sagte dazu in ihrer Dankesrede scherzhaft: "Die drei Angela Merkel - in der DDR hatte ich immer Angst schizophren zu werden, aber ich glaube, so war's nicht gemeint."

Lagarde sagte, die promovierte Physikerin Angela Merkel habe sich immer die Neugier und Sorgfalt einer Forscherin erhalten. Dies habe es ihr erlaubt, die komplexesten Probleme zu durchdringen und Lösungen dafür zu finden. Angela Merkel Merkel in Lack und Leder: Im legendären "KitKatClub" wird die Ex-Kanzlerin zur Fetisch-Lady Angela Merkel, die Pragmatikerin, zeichne sich dadurch aus, dass sie eine unerreichte Vermittlerin sei, immer auf der Suche nach Kompromiss und Konsens. Merkels Pragmatismus sei jedoch nie zum Opportunismus geworden, weil sie stets einem klaren "moralischen Kompass" folge. "Die Menschen in Deutschland und die Menschen in Europa können stolz darauf sein, eine solch charakterfeste Politikerin gehabt zu haben", sagte Lagarde.

Hendrik Wüst betont: Staatspreis-Verleihung ist keine "Heilsprechung"

EZ-Präsidentin Christine Lagarde (67) und NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (47, CDU) hielten Reden auf die Ex-Kanzlerin. © Oliver Berg/dpa Ministerpräsident Hendrik Wüst (47, CDU) betonte in seiner Rede, die Staatspreis-Verleihung sei keine "Heiligsprechung". Es sei legitim, Entscheidungen kritisch zu sehen. Spitzenpolitiker müssten oft unter Druck Entscheidungen treffen, und meist sei die beste Lösung dabei gar keine Option. Merkel habe ihre Entscheidungen aber immer auf der Grundlage nachvollziehbarer Fakten und Argumente getroffen und dafür die Verantwortung übernommen. Als sie sich 2015 dazu entschieden habe, die Grenzen für Flüchtlinge zu öffnen, habe auch der Ort der Preisverleihung, die Kölner Flora, eine Rolle gespielt. Wüst bezog sich darauf, dass Merkel am 4. September 2015 im Festhaus des Botanischen Gartens bei einem Festakt der NRW-CDU gesprochen hatte. Währenddessen ging ein Anruf des österreichischen Bundeskanzlers Werner Faymann (63) ein. Angela Merkel Altkanzlerin Merkel blickt auf Amtszeit zurück: Keine Fehler, aber Versäumnisse Im Anschluss an die Veranstaltung telefonierte Merkel damals mit Faymann auf dem Weg zum Flughafen Köln/Bonn. In der darauffolgenden Nacht entschieden beide gemeinsam, mehrere Tausend Flüchtlinge, die in Ungarn festsaßen, in ihre Länder einreisen zu lassen. Mit dieser Entscheidung war das Tor zum Westen für die Flüchtlinge geöffnet. Hunderttausende Menschen machten sich 2015 in Richtung Deutschland auf. "Es war eine Entscheidung aus Führung und Verantwortung und ein großer Akt der Humanität", sagte Wüst.

Jungen Liberalen NRW kritisieren "Glorifizierung der Kanzlerschaft von Angela Merkel"