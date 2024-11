Angela Merkel veröffentlicht Memoiren: Kein Platz für Fehler, Irrtümer und Reue

Berlin - Angela Merkel (70, CDU ) stellte ihre Memoiren, die sie zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin und Vertrauten Beate Baumann unter dem Titel "Freiheit. Erinnerungen 1954 - 2021" geschrieben hat, am heutigen Dienstagabend im Deutschen Theater in Berlin vor. Das Buch liest sich wie ein Vermächtnis. Doch es birgt auch Zündstoff.

Ex-Kanzlerin Angela Merkel (70, CDU) präsentiert ihre Erinnerungen. © Michael Kappeler/dpa-pool/dpa

Anders als zu ihrer 16 Jahre langen Amtszeit lässt Merkel an einigen Stellen des Buches Blicke hinter die Kulissen der Politik zu. Große Überraschungen sind nicht zu finden, ebenso wenig wie Eingeständnisse gravierender Fehler in Bereichen, in denen ihr viel Kritik entgegengeschlagen ist.

Dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND) sagte Merkel, sie halte keine ihrer Entscheidungen in den verschiedenen Krisen während ihrer Amtszeit für einen klaren Fehler.

In ihrem Buch warnte Merkel: "Die übergroße Mehrheit der Menschen hat ein untrügliches Gespür dafür, ob Politiker aus reinem Kalkül handeln, ob sie sich sogar von der AfD gleichsam am Nasenring durch die Manege führen lassen oder ob sie handeln, weil sie aufrichtig daran interessiert sind, Probleme zu lösen."

Der Altbundeskanzlerin wird vorgehalten, die AfD durch ihre Migrationspolitik erst groß gemacht zu haben.