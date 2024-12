Sondertermin für besonderen Gast: Alt-Kanzlerin Angela Merkel zu Besuch in Köln

Köln – Ende November erschien das Buch, nun kommt sie damit nach Köln : Die frühere Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) stellt am Abend bei einer Sonderveranstaltung des Literaturfestivals Lit.Cologne ihre Autobiografie vor.

Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel (70) ist am Montag (16. Dezember) in Köln zu Gast. © Claudio Furlan/LaPresse via ZUMA Press/dpa

Moderiert wird der Abend von der ehemaligen Moderatorin des "Kölner Treff", Bettina Böttinger (68).

Die Autobiografie "Freiheit. Erinnerungen 1954-2021" war am 26. November im Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch erschienen. Das rund 700 Seiten starke Werk hatte Merkel zusammen mit ihrer langjährigen Büroleiterin Beate Baumann verfasst.

In den vergangenen Wochen war Merkel in mehreren Interviews zu ihren Erinnerungen und ihrer Sichtweise auf politische Ereignisse in ihrer Karriere befragt worden.

Sie äußerte sich dabei unter anderem zu Donald Trump (78) und Wladimir Putin (72). Kürzlich war sie mit der Autobiografie auch in die USA gereist.

Dabei trat sie unter anderem mit dem früheren US-Präsidenten Barack Obama (63) in Washington auf.