"Persönliche Gründe": Baerbock will keine Führungsrolle in Grünen-Fraktion!

Berlin - Annalena Baerbock (44) möchte aus persönlichen Gründen keine Führungsrolle in der Grünen-Bundestagsfraktion einnehmen.

Annalena Baerbock (44) will kein führendes Amt in der Grünen-Bundestagsfraktion übernehmen. © Christoph Soeder/dpa

Das geht aus einem Schreiben an die Fraktion und den Grünen-Landesverband Brandenburg hervor. Darüber berichtet der "Spiegel", der Brief liegt auch der Deutschen Presse-Agentur in Berlin vor.

Baerbock war als neue Co-Fraktionschefin gehandelt worden. "Nach Jahren auf Highspeed" habe sie ein paar Tage nachdenken wollen, "was dieser Moment für meine Familie und mich bedeutet", so Baerbock.

Bereits am Tag nach der Bundestagswahl hatte Grünen-Kanzlerkandidat Robert Habeck (55) seinen Rückzug aus der ersten Reihe angekündigt. Baerbock, die ihn als Spitzenkandidatin unterstützt hatte, ließ sich mehr Zeit. Mit Habeck als Co-Parteichef hatte Baerbock die Partei zwischen 2018 und 2022 breiter aufgestellt: Die Grünen sollten zu einer Art Volkspartei mit mehreren möglichen Koalitionspartnern werden.

Auch nach ihrem Wechsel in Ministerämter blieben Baerbock und Habeck die dominierenden Köpfe ihrer Partei. "Wir haben heute fast 100.000 Mitglieder mehr als Anfang 2018, dem Zeitpunkt an dem Robert Habeck und ich als Bundesvorsitzende gewählt wurden. Wir regieren weiter erfolgreich in sieben Bundesländern", schreibt sie.