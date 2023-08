Außenministerin Baerbock veräppelt: Jetzt schreitet das Ministerium ein

Dem Satire-Account @baerbockpress folgen Tausende Menschen beim Kurznachrichtendienst Twitter. © Screenshot/Twitter/@baerbockpress

Rund 600.000 Menschen folgen dem Account der Ministerin. Die Satire-Seite hat etwas mehr als 50.000 Follower und besticht durch ausgedachte Nachrichten in zum Beispiel nicht ganz astreinem Englisch.

Etwa heißt es dort zu einem Foto, das die Außenministerin gemeinsam mit dem chinesischen Spitzendiplomaten Wang Yi zeigt: "China want to sell me for stupid, but now I know how the rabbit runs. They will don't beat me over the ear!"

Frei übersetzt heißt das so viel wie: "China möchte mich für dumm verkaufen, aber jetzt weiß ich, wie der Hase läuft. Die werden mich nicht übers Ohr hauen!"

Wer sich hinter der Baerbock-Parodie verbirgt, ist bislang noch unklar.