Hoher Besuch in Dresden: Außenministerin Baerbock gut gelaunt eingetroffen

Auch sei Baerbock auf die Wahl von Donald Trump (78) zum US-Präsidenten eingegangen. Statt "America first" müsse es um "Europe unites" ("Europa vereint") gehen. Hinsichtlich der Russland-Politik müsse man an den "Friedensverhandlungstisch kommen". Zugleich brauche es die Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine.

Im Anschluss an den Termin in Dresden reiste die Außenministerin noch am Abend weiter nach Baden-Württemberg zu einer Publikumsveranstaltung in die Freiburger Sick-Arena. Dort soll auch Kanzlerkandidat Robert Habeck (55, Grüne) zugegen gewesen sein.