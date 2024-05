Bei Fidschi-Besuch: Ex-Kickerin Baerbock scheitert am Elfmeterpunkt

Suva/Togoru (Fidschi) - Zum Abschluss ihrer Indopazifik-Reise hat Annalena Baerbock (43, Grüne) einen herben Dämpfer hinnehmen müssen. Bei einem Besuch auf Fidschi scheiterte die Außenministerin am Elfmeterpunkt.

Annalena Baerbock (43, Grüne, h.M.) trat bei ihrer Reise - weniger erfolgreich - gegen den Ball. © dpa/Sina Schuldt

Auch der Rest ihrer Delegation machte es nicht viel besser, lediglich SPD-Bundestagsabgeordneter Jürgen Coße (54) konnte bei der 1:5 Niederlage gegen eine gemischte U-15-Nationalmannschaft des Inselstaates verwandeln.

Dabei hat Baerbock in ihrer Jugend selbst mal gegen den Ball getreten, wie sie verriet. "Als ich Teenagerin war, hatte ich mit Politik nichts zu tun", so die Ex-Kickerin der TuSpo Jeinsen aus Niedersachsen. Später habe sie dann Sportreporterin werden wollen, bevor ihr ein EU-Praktikum die Politik schmackhaft gemacht habe.

Doch war der Besuch von Baerbock im Südpazifik-Idyll nicht nur von Geplänkel und schlecht getretenen Elfmetern geprägt.

So besuchte sie das Dorf Togoru, das durch den stetig steigenden Meeresspiegel in den vergangenen Jahren größtenteils im Meer versunken ist. "Es sind Orte wie diese Küstendörfer im Pazifik, die uns zeigen, mit welcher Brutalität die Klimakrise zuschlägt", so die 43-Jährige.