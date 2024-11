Ehe-Aus: Annalena Baerbock und ihr Mann gehen getrennte Wege

Sie hoben aber in der Erklärung hervor: "Um möglichen Spekulationen zuvorzukommen: Es gibt keine neuen Partner." Das Umfeld sei bereits über die Trennung informiert, hieß es.

In einem Statement, das auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt, teilten Baerbock und Holefleisch gemeinsam mit: "Wir haben in einem längeren Prozess gemeinsam vor einiger Zeit entschieden, dass wir kein Paar mehr sind."

Baerbock ist Mutter von zwei Kindern. © Sina Schuldt/dpa

So arbeitete der 51-Jährige unter anderem als Büroleiter der heutigen Bundestagsvizepräsidentin Katrin Göring-Eckardt Katrin Göring-Eckardt (58, Grüne), blieb aber sonst im Hintergrund.

Später zog er sich aus der Partei zurück. Baerbock machte erst als Abgeordnete, dann als Parteivorsitzende Karriere. 2021 schickten die Grünen sie als erste Kanzlerkandidatin ins Rennen, bevor sie Außenministerin wurde.

Das Paar hatte sich im August 2007 das Jawort gegeben und zwei gemeinsame Töchter, die 2011 und 2015 auf die Welt kamen - Mila und Luna. Das Wohl der Mädchen sei ihnen auch weiter eine Herzensangelegenheit.

"Das Wichtigste bleibt für uns, gemeinsam dafür zu sorgen, dass unsere beiden Töchter in Ruhe und in einem liebevollen Umfeld aufwachsen können", hieß weiter in dem Statement.

Eine räumliche Trennung sei vorerst nicht in Sicht: "Entsprechend wohnen wir auch weiter in unserem gemeinsamen Zuhause in Potsdam."

Erstmeldung von 18.09 Uhr, zuletzt aktualisiert um 18.49 Uhr