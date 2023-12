Schon 47: Fetischisten sammeln online Bearbock-Füße

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Die Wege des Herrn sind unergründlich. Was Männer und Frauen sexuell anziehend finden, können wir uns nicht aussuchen. In der Regel wird dies durch pure Zufälle in der Kindheit vorbestimmt. Sagenumwoben ist unter anderem der Fußfetisch. Dafür müssen auch Annalena Baerbocks (42) Füße herhalten.

Es sind meist Männer, die bei solch einem scheinbar harmlosen Anblick schwach werden. © 123RF/smile19

Die Fans der nackten Quadratlatschen sind "gut" organisiert.

Auf WikiFeet sammeln die Fetischisten Fußbilder aller Couleur. Vor allem auch die Füße von Prominenten gibt es in sorgfältig zusammengetragenen Galerien. Barfuß, in Latschen oder High Heels, es gibt alles, was das Fußfetisch-Herz begehrt.

Auch für die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock wurde ein Ordner angelegt. Dieser umfasst bereits 47 Fotos, das letzte wurde von der Grünen-Politikerin sogar selbst geschossen.

Während ihrer Reise zum Klima-Gipfel in Dubai postete die 42-Jährige am Dienstag in ihrer Instagram-Story nackte Tatsachen und schrieb, dass sie es nicht mehr gewohnt sei, so lange mit High-Heels zu laufen.

Für die Fußfetischisten war das dankbares "Futter" und sofort landete das Bild auf gänzlich unpolitischen Seiten.