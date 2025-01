Hoher Besuch in Dresden: Außenministerin Baerbock gut gelaunt eingetroffen

Dresden - Gut gelaunt ging es für Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) am heutigen Freitag nach Dresden . Auf dem Programm stand eine Wahlkampfveranstaltung.

Ein Lächeln in die Kamera: Außenministerin Annalena Baerbock (44, Grüne) trat am Freitagnachmittag in Dresden auf. © Robert Michael/dpa

Wie einer Ankündigung zu entnehmen ist, traf sich die Politikerin um 15 Uhr im Ballsaal Lindengarten an der Königsbrücker Straße mit den Grünen-Direktkandidaten für die Bundestagswahl, Merle Spellerberg (28) und Kassem Taher Saleh (31).

Neben Reden standen auch die Fragen des Publikums im Fokus. "Dieses Event ist eine wunderbare Gelegenheit, Annalena Baerbock live zu erleben und sich über unsere politischen Ziele für die Bundestagswahl auszutauschen", hieß es im Vorfeld.

Wie "Sächsische.de" berichtet, trat die Ministerin vor rund 450 Menschen auf. Bei den Themen soll es auch ernst geworden sein. So hätte sich die 44-Jährige unter anderem zum Messer-Mord von Aschaffenburg geäußert und die Tat verurteilt.

Auch sei Baerbock auf die Wahl von Donald Trump (78) zum US-Präsidenten eingegangen. Statt "America first" müsse es um "Europe unites" ("Europa vereint") gehen. Hinsichtlich der Russland-Politik müsse man an den "Friedensverhandlungstisch kommen". Zugleich brauche es die Lieferung von Luftverteidigungssystemen an die Ukraine.