Ex-NRW-Chef Armin Laschet kritisiert Grenzkontrollen: "Symbolpolitik und keine Dauerlösung!"

CDU-Politiker Armin Laschet (63) hat die Bundesregierung für die wiedereingeführten Grenzkontrollen harsch kritisiert. © Marco Rauch/dpa

Erst neulich sei er von seiner Heimatstadt Aachen nach Straßburg zum Europarat gereist, erzählt der ehemalige Unions-Kanzlerkandidat und heutige Bundestagsabgeordnete dem Magazin "Stern".

"Man fährt von Aachen durch die Ardennen und kommt in der Südeifel an, in Rheinland-Pfalz. Nicht gerade eine der Hauptflüchtlingsrouten", so Laschet. Aber plötzlich habe im Ort Winterspelt an der belgischen Grenze die Bundespolizei gestanden, ihn angehalten und kontrolliert.

Dann habe er die Polizisten gefragt, ob die Kontrollen hilfreich seien. "Die Beamten empfanden das nicht so", berichtet der 63-Jährige. Jeder Bundespolizist, der an den Grenzen stehe, fehle für die Sicherheit an Bahnhöfen und Flughäfen. "Man kann das mal machen, aber es ist Symbolpolitik und keine Dauerlösung."

Die verschärften Kontrollen hatten auch Kritik in Nachbarstaaten hervorgerufen. So äußerten zuletzt mehrere EU-Partner Unverständnis für die Entscheidung der Bundesregierung, nach dem Terroranschlag von Solingen an allen deutschen Landgrenzen Kontrollen anzuordnen und damit die Bewegungsfreiheit im eigentlich grenzkontrollfreien Schengen-Raum einzuschränken.