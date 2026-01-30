AfD will Voigt stürzen: Höcke soll neuer Regierungschef werden

Erfurt - Die Thüringer Landtagsfraktion der AfD will Ministerpräsident Mario Voigt (48, CDU ) aus seinem Amt abwählen.

AfD-Chef Björn Höcke (53) will den Posten von Mario Voigt (48, CDU) übernehmen. © Martin Schutt/dpa

Wie Björn Höcke (53) auf seinem Twitter-Profil mitteilte, will seine Fraktion den CDU-Politiker von seinem Regierungsposten entfernen.

Die AfD habe deshalb für kommenden Mittwoch (4. Februar) ein konstruktives Misstrauensvotum gegen den Ministerpräsidenten beantragt. "Dieser Mann ist nicht vertrauenswürdig und darf nicht länger Landesvater bleiben", schreibt Höcke auf seinem Social-Media-Profil.

Die AfD-Fraktion will anschließend ihren Vorsitzenden Björn Höcke zum Ministerpräsidenten wählen lassen.

Mit diesem Vorgehen reagiert die AfD auf die angekündigte Aberkennung des Doktortitels von Mario Voigt durch die Technische Universität Chemnitz.

Bei einem konstruktiven Misstrauensvotum kann das Landesparlament den Regierungschef abberufen, indem es mit der absoluten Mehrheit seiner Mitglieder einen Nachfolger wählt.