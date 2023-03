Vorwurf Volksverhetzung: Immunität von Björn Höcke aufgehoben

Die Immunität von Björn Höcke (50, AfD) war laut seinen Angaben bereits mehrfach in der Vergangenheit aufgehoben worden. © Bodo Schackow/dpa

Das Votum im Thüringer Justizausschuss fiel nahezu einstimmig aus, es gab eine Enthaltung, wie die Deutsche Presse-Agentur am Freitag aus Ausschusskreisen erfuhr.

Bei den Ermittlungen geht es nach Angaben der Staatsanwaltschaft Mühlhausen um einen Post von Höcke bei Telegram zu einer Gewalttat im vergangenen Jahr im Ludwigshafener Stadtteil Oggersheim in Rheinland-Pfalz.

Damals erstach ein Mann zwei Männer (20, 35), zudem verletzte er noch einen 27-Jährigen. Die Polizei schoss auf den mutmaßlichen Täter, einen Somalier.

Höcke schrieb dazu bei Telegram, der "alltägliche Verdrängungskrieg" habe zwei Opfer gefordert. "Wahrscheinlich ist der Täter psychisch krank und leidet an jener unter Einwanderern weit verbreiteten Volkskrankheit, welche die Betroffenen "Allahu Akbar" schreien lässt und deren Wahrnehmung so verzerrt, dass sie in den "ungläubigen" Gastgebern lebensunwertes Leben sehen."

Die Staatsanwaltschaft sieht in dieser Äußerung Anhaltspunkte für Volksverhetzung.