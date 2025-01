Björn Höcke will Volksverhetzung als Straftat abschaffen

Björn Höcke (52, AfD) möchte offenbar bestimmte Straftatbestände abschaffen. © Martin Schutt/dpa

Wie die Tageszeitung "Welt" berichtet, will sich Höcke auf dem AfD-Bundesparteitag am kommenden Wochenende in Riesa (Sachsen) dafür aussprechen, bestimmte Straftatbestände einzuschränken bzw. abzuschaffen.

Laut dem Bericht soll es um die Straftatbestände "Volksverhetzung" und "Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger und terroristischer Organisationen" gehen.

Wegen dieser beiden Vorwürfe wurde gegen Höcke in der Vergangenheit bereits ermittelt.

Die Thüringer CDU reagierte erzürnt. Höcke attackiere damit die Grundfesten der Demokratie, sagte CDU-Fraktionschef Andreas Bühl (37) im Thüringer Landtag.