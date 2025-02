Spendenbetrug? Erneut Vorwürfe gegen Björn Höcke

Björn Höcke (52, AfD) könnte möglicherweise neuer Ärger drohen. © Michael Reichel/dpa

Wie die "BILD"-Zeitung schreibt, prüft die Staatsanwaltschaft Mühlhausen nach einer privaten Anzeige eine "strafrechtliche Relevanz".

Demnach steht die Frage im Raum, ob Höcke private Gerichtskosten möglicherweise aus der Parteikasse bezahlen ließ. Hintergrund ist ein Spendenaufruf des 52-Jährigen vom April vergangenen Jahres.

Der Thüringer AfD-Frontmann musste sich damals in Halle vor Gericht verantworten, weil er die Nazi-Parole "Alles für Deutschland" verwendet hatte. In zwei Verfahren wurde Höcke damals zu Geldstrafen in Höhe von insgesamt 30.000 Euro verurteilt.

Auf der Plattform des Kurznachrichtendienstes Twitter (heute "X") habe er damals potenzielle Unterstützer gebeten, dem Thüringer Landesverband angesichts dieser finanziellen Herausforderungen zu helfen.

"Der Spitzenkandidat der in Umfragen führenden Oppositionspartei muss sich mitten im Wahlkampf gleich in drei Prozessen stellen (...) Diese Vorgänge binden mitten im Wahlkampf viel Energie und Geld. Bitte unterstützen Sie unseren ganz besonders im Fokus stehenden Thüringer Landesverband dabei, diese finanziellen Herausforderungen durchzustehen", schrieb Höcke damals.