"Indoktrinierte Systemhure": Thüringens MP Ramelow will sich nicht einschüchtern lassen

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (67, Linke) ist am Montag auf einer Großkundgebung in Erfurt in Zusammenhang mit den Bauernprotesten ausgepfiffen und ausgebuht worden. Teilweise wurde er auch beschimpft. Hass schlägt ihm offenbar auch in elektronischer Form entgegen. Er will sich dennoch nicht einschüchtern lassen und wehrt sich gegen vermeintliche Instrumentalisierungen.