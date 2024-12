"Silberlocke" Ramelow macht Platz für Nachfolger und berichtet vom "geordneten" Auszug!

Noch ist Bodo Ramelow (68, Linke) geschäftsführend im Amt. (Archivbild) © Bodo Schackow/dpa

Am 5. Dezember 2014 wurde Bodo Ramelow zum Thüringer Ministerpräsidenten gewählt und war es bis auf eine kurze Unterbrechung im Jahr 2020 - die Story um Kurzzeit-MP Thomas Kemmerich (59) dürfte hinreichend bekannt sein - fast durchgängig zehn Jahre lang.

Und was zählt heute, an diesem 5. Dezember, zum Tages-Programm? "Gerade – just am 05. Dezember 2024 – ordne ich mein Büro", heißt es in seinem neuesten Tagebuch-Eintrag. Der Linke-Politiker bereitet den Angaben zufolge die Übergabe der Thüringer Staatskanzlei vor, "so wie es sich unter Demokraten gehört."

Beim "geordneten" Auszug, so Ramelow, sei es "besonders wichtig, gründlich zu unterscheiden, welche Stücke mir privat gehören und welche ich in meiner Funktion als Ministerpräsident übergeben bekommen habe."

In den vergangenen zehn Jahren habe er viele Gastgeschenke bekommen, "die aber nicht mir als Privatperson galten, sondern als Amtsträger", der den Freistaat nach innen und außen vertreten habe.