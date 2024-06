Ramelow spricht in Kinderpodcast über "Kneipe" und "fröhlich einen trinken"

Erfurt - Thüringens Ministerpräsident (MP) Bodo Ramelow (68, Linke) kommt im Podcast "SO WAS?! Der Kinderpodcast von Pixel Sozialwerk" auf "Kneipe" und "fröhlich einen trinken" zu sprechen.

Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (68, Linke) wurde in dem Podcast auf das Berühmtsein angesprochen. (Archivbild) © Martin Schutt/dpa-Zentralbild/dpa

"Finden Sie es gut, berühmt zu sein?", wird Ramelow in der Folge "Kinder fragen Kinderfragen an den Ministerpräsidenten von Thüringen" gefragt. Der 68-Jährige antwortet: "Es hat auch ziemliche Nachteile."

Ramelow weiter: "Zum Beispiel einfach mal irgendwie in 'ne Kneipe zu gehen und zu denken, man könnt' jetzt mal fröhlich einen trinken und man könnte auch mal dummes Zeug machen, bisschen rumalbern - du weißt nie, ob nicht irgendeiner da ist, der das Handy anmacht und sofort mitfilmt." Da sei Berühmtheit ein Problem, so der Linke-Politiker, der in diesem Zusammenhang noch eine "lustige" Geschichte auspackt.

Im Winter habe er sich mal eine dicke Pudelmütze angezogen und sich eine Sonnenbrille aufgesetzt. Er habe sich gedacht, er sei so gut verkleidet, er könne jetzt durch den Steiger laufen. Er habe seinen Hund dabeigehabt.

Dann seien Wanderer auf ihn zugekommen, hätten den Hund angeguckt und gesagt: "Das ist ja Attila! Dann sind Sie ja, der Ramelow!" Da sei er enttarnt gewesen, so Thüringens MP.

"Da hatte ich den Hund nicht verkleidet. Da hätte ich dem wahrscheinlich ein Pudelfell umhängen müssen oder was?", scherzt er.