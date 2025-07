CDU-Politikerin Ronja Kemmer nach Tod ihrer Tochter (†4): "Leben ist für uns ein anderes"

Ulm - Die Ulmer CDU -Bundestagsabgeordnete Ronja Kemmer (36) kehrt vier Monate nach dem Tod ihrer vierjährigen Tochter Pauline in die Öffentlichkeit zurück.

Kemmer studierte Wirtschaftswissenschaften und ist seit Ende 2014 Bundestagsmitglied. © Carla Benkö/dpa

"Die vergangenen Wochen waren nach dem plötzlichen Tod unserer Tochter für unsere Familie und unser gesamtes Umfeld sehr schwer", sagte die 36-Jährige der "Südwest Presse" am Samstag. "Das Leben ist seitdem für uns ein anderes, aber wir finden allmählich einen Weg zurück in den Alltag."

Die Anteilnahme und Unterstützung in den vergangenen Monaten -parteiübergreifend in Berlin und im Wahlkreis - habe sie tief berührt. "Wir bedanken uns sehr herzlich bei allen, die uns unterstützt und an uns gedacht haben", sagte Kemmer.

Sie ist nach Angaben auf Ihrer Internetseite seit Juni 2017 mit ihrem Mann Fabian verheiratet.

Beide haben eine weitere Tochter.