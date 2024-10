Im VfB-Fanschal: Özdemir im Ländle unterwegs!

Zusammen mit Winfried Kretschmann (76, Grüne) besuchte Cem Özdemirs (58, Grüne) das Heimspiel in Stuttgart. © Cem Özdemir/Instagram

Der Fan vom VfB Stuttgart erlebte am Samstag im Stadion einen Heimsieg seiner Mannschaft. "Die Punkte bleiben in Stuttgart", schrieb Özdemir auf der Plattform Instagram. Dazu ein Foto mit Ministerpräsident Winfried Kretschmann (76, Grüne), Seite an Seite lächelten sie mit Fan-Schal in die Kamera.



Auf dem Instagram-Profil am Sonntag zu sehen: Özdemir beim Butterbrezeln kaufen oder beim Fahren mit der historischen "Sauschwänzlebahn" im Schwarzwald-Baar-Kreis. Özdemir, so scheint es, will direkt bei den Menschen im Südwesten punkten.

Der Bundeslandwirtschaftsminister hatte am Freitag verkündet, er wolle Spitzenkandidat der Grünen bei der nächsten Landtagswahl in Baden-Württemberg werden. In einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger schrieb Özdemir, er wolle ihnen als Ministerpräsident dienen und alles für das Land geben.