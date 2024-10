Kandidatur offiziell! Özdemir will Ministerpräsident werden!

Stuttgart - Seit Monaten wird spekuliert, ob Cem Özdemir (58, Bündnis 90/Die Grünen) Ministerpräsident in Baden-Württemberg werden will. Nun ist es offiziell!

Könnte Cem Özdemir (58, Bündnis 90/Die Grünen, r.) den aktuellen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (76, Bündnis 90/Die Grünen) im Jahr 2026 ablösen? © Marijan Murat/dpa

"Ich möchte Ihnen, liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, als Ministerpräsident von Baden-Württemberg dienen und alles für dieses Land geben" schreibt Özdemir in einem Brief an die Bürgerinnen und Bürger. Amtsinhaber Winfried Kretschmann (76, Bündnis 90/Die Grünen) tritt bei der Wahl nicht mehr an.

Nur Özdemir sei ähnlich bekannt wie Kretschmann, war aus der Partei in den vergangenen Monaten übereinstimmend zu hören gewesen. Zudem könne der Bundeslandwirtschaftsminister auf eine lange politische Erfahrung zurückgreifen und wird wie Kretschmann zum pragmatischen "Realo"-Flügel seiner Partei gezählt.

Der wohl aussichtsreichste Herausforderer Özdemirs dürfte der neue CDU-Landesvorsitzende und Fraktionsvorsitzende Manuel Hagel sein. Der 36-Jährige ist der neue starke Mann der CDU in Baden-Württemberg und löste Ende 2023 Landesinnenminister Thomas Strobl (64) als Chef der Südwest-CDU ab. Er hat sich bisher allerdings noch nicht zur Spitzenkandidatur erklärt.