Christian Lindner in Kiew: "Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren"

Kiew - Gut anderthalb Jahre nach Kriegsbeginn ist Finanzminister Christian Lindner (44, FDP) am heutigen Montag in die Ukraine gereist. Vor Ort sicherte er weitere Unterstützungen Deutschlands zu und bekräftigte: "Die Ukraine darf diesen Krieg nicht verlieren."

Vizeverteidigungsminister Andrii Schewtschenko führte Christian Lindner (44, FDP) durch die ukrainische Hauptstadt. © imago/photothek/Thomas Imo

Wie schon so viele andere Politiker vor ihm reiste Lindner mit dem Zug in die ukrainische Hauptstadt. "Es ist immer ein anderer Eindruck, den man sich macht, wenn man selber vor Ort ist, als wenn man sich in Washington oder Brüssel oder Berlin in Sitzungsräumen trifft."

In Kiew angekommen, sprach er davon, dass es ein besonderer und bewegender Moment für ihn sei, wieder in der Stadt zu sein, die er zuletzt Anfang 2020 besucht hatte. Doch wie bei der Dienstreise eines Finanzministers üblich ging es in so manch melancholischem Satz vor allem ums Geld.



Insgesamt habe Deutschland bislang bilaterale Gesamthilfen für die Ukraine und geflüchtete Menschen aus dem Land von 22 Milliarden Euro geleistet. Darin enthalten sind auch Milliardenhilfen für die Unterbringung, Verpflegung und Betreuung Geflüchteter.

Die Militärhilfen beliefen sich auf mehr als zwölf Milliarden Euro. Und es wird in Zukunft noch mehr Geld werden, denn unter anderem mit Kiew-Bürgermeister Vitali Klitschko (52) sprach Lindner über weitere finanzielle Unterstützung der Ukraine und Kiews.