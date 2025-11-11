Lindner startet neue Karriere: Hier übernimmt er jetzt das Steuer

Berlin - Nach 25 Jahren in der Politik startet der ehemalige Finanzminister Christian Lindner (46) jetzt eine neue Karriere in der Wirtschaft.

Christian Lindner (46) ist ein großer Auto-Fan. © Roberto Pfeil/dpa

Ab Januar wird der ehemalige FDP-Vorsitzende der Vize-Chef der Autoland AG, wie BILD berichtet.

Insgesamt rund 1500 Mitarbeiter habe das große Unternehmen. Er werde die Bereiche Marketing, Vertrieb und Digitalisierung leiten, hießt es weiter.

Mit Sitz in Brehna (Sachsen-Anhalt) ist dieses vor allem in Ostdeutschland aktiv und soll rund eine Milliarde Euro im Jahr erwirtschaften. Lindner soll das Geschäft nun auf ganz Deutschland ausweiten.

"Dass ich in die Autobranche gehe, wird niemanden überraschen", sagte der 46-Jährige. Er selbst sei ein großer Auto-Fan, speziell der Marke Porsche.

"Für mich ist individuelle Mobilität eine Frage der Freiheit. Deshalb darf das Auto nicht zum Luxusgut für wenige werden, sondern muss bezahlbar sein", so der Ex-Bundestagsabgeordnete.