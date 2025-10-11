Christian Lindner ergattert neuen Job: Warum der Ex-Finanzminister bald öfter nach Gütersloh fährt

Berlin/Gütersloh - Neue Spitzenposition ergattert! Nach seinem Rückzug aus der Politik heuert Christian Lindner (46) bei der Hagedorn Unternehmensgruppe mit Sitz in Gütersloh ( Nordrhein-Westfalen ) an.

Christian Lindner (46) startet bei der Hagedorn Unternehmensgruppe durch. © Daniel Karmann/dpa

Wie BILD erfahren hat, verstärkt der Ex-Finanzminister den Beirat der Firma als federführender Experte für die Themen Digitalisierung und nachhaltiges Wachstum.

"Hagedorn zeigt bravourös, wie Kreislaufwirtschaft und Digitalisierung Wertschöpfung in Deutschland nachhaltig stärken", erklärt Lindner zu seinem neuen Arbeitgeber.

Das Unternehmen gilt als Europas größter Dienstleister für Rückbau und Abbruch. Als CEO agiert dabei Gründer Thomas Hagedorn (54), der den ehemaligen Politiker als "exzellente Persönlichkeit" bezeichnet.

Zuvor war bereits bekannt geworden, dass Lindner künftig auch als unabhängiges Mitglied beim Shareholder-Board des digitalen Personaldienstleisters Stepstone Group tätig sein wird.