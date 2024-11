Mitten im FDP-Gate: Christian Lindner wird in wenigen Wochen Vater

Berlin - Die FDP steckt derzeit in einer tiefen Krise, ob sie nach dem Ampel-Aus die nächste Bundestagswahl überlebt: ungewiss. Privat läuft es für FDP-Chef Christian Lindner (45) und seine Frau Franca Lehfeldt (35) dagegen besser: In wenigen Wochen werden sie zum ersten Mal Eltern, berichtet Bild .

Franca Lehfeldt (35) soll schon seit fast sieben Monaten schwanger sein. FDP-Chef Christian Lindner (45) erwartet mit ihr sein erstes Kind. © Bernd von Jutrczenka/dpa

Eine Vertraute des Paares sagte demnach zu der Boulevardzeitung: "Franca ist bereits im sechsten, siebten Monat. Die beiden freuen sich sehr."

Wenn man eins und eins zusammenzählt, dürfte das Kind in den ersten Wochen des neuen Jahres zur Welt kommen. Das Paar selbst will sich zu seinem Babyglück nicht äußern.

In der Öffentlichkeit ist Christian Lindner derzeit dennoch häufig zu sehen. Nach dem Skandal um das am Donnerstag von der FDP veröffentlichte Arbeitspapier, in dem der mögliche Koalitionsausstieg der Liberalen mit militärischen Begriffen wie "D-Day" und "offener Feldschlacht" umschrieben wurde, steht er enorm unter Druck.

Rücktrittsforderungen werden lauter. Davon will der werdende Vater allerdings nichts hören. "Ich trage die Gesamtverantwortung für die FDP und zu der bekenne ich mich auch", so Lindner am Freitag.