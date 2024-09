145.000 Euro! Hilbert lädt zur nächsten Feier ins Rathaus ein

Laden zur Sause ein: OB Dirk Hilbert (52, FDP, l.) und Veranstalter Marco Benitz (47). © Stefan Häßler

Am Freitag, 20. September, ist es wieder so weit: Mehr als 3000 junge Erwachsene (die in den letzten zwölf Monaten volljährig geworden sind) werden zur Party im Rathaus erwartet. Von 21 bis 3 Uhr in der Nacht heißt es dort auf drei Floors Tanzen und Feiern anstatt Akten wälzen.

Auch in Zeiten knapper Kassen und Millionenloch im Haushalt hält Hilbert an dem kostspieligen Format fest. Für die diesjährige Ausgabe rechnet er mit rund 145.000 Euro, im Vorjahr waren es gut 153.000 Euro gewesen. "Ich halte das für zwingend und dringend angemessen", betonte Hilbert am Mittag. "Wir müssen die jungen Menschen erreichen, einbinden. Wir haben ein Format entwickelt, was sie wirklich in großer Menge anspricht, begeistert, neugierig macht."

Man subventioniere kulturelle Eintrittskarten mit bis zu 200 Euro pro Eintrittskarte - jeden Abend, so Hilbert. Bei der "Nachtschicht"-Party seien es 47 Euro pro Teilnehmer.

Eine solche Feier erlebten die jungen Menschen nur einmal im Leben, so Hilbert.