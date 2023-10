Ermittlungen in Treppensturz-Causa beendet: Staatsanwaltschaft bietet OB Hilbert Deal an

Dresden - Da sich OB Dirk Hilbert (51, FDP) in eine andere Frau verliebte, gaben er und seine Gattin Su Yeon (42) im Mai nach 15 Jahren Ehe ihre Trennung bekannt. So ganz reibungslos verlief die allerdings nicht. Am 24. September soll Hilbert seine Noch-Ehefrau während eines Streits von einer Treppe gestoßen haben.