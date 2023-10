Strafanzeige gegen OB Hilbert: Polizei ermittelt nach Treppensturz der Noch-Ehefrau

Gegen Dirk Hilbert (51, CDU) wird derzeit wegen des Verdachts der Körperverletzung ermittelt. © Eric Münch

Nachdem Noch-Ehefrau Su Yeon (43) im Mai das Ehe-Aus wegen einer Affäre ihres Mannes öffentlich gemacht hatte, kam es nun zu einem Streit des Paares in ihrem Wohnhaus in Klotzsche. Dabei erhebt die betrogene Gemahlin schwere Vorwürfe gegen ihren Ex.

Die Polizei ermittelt gegen Dresdens Oberbürgermeister Dirk Hilbert (51, FDP) wegen des Verdachts der Körperverletzung.

Es war die gebürtige Südkoreanerin selbst, die die Polizei alarmiert hat.

Der Fall ereignete sich bereits vergangenen Sonntag (24. September). Zur Mittagszeit rollte der Streifenwagen zur noblen Vorstadtvilla des Stadtchefs. Dort hatte das Paar einst gemeinsam mit Sohn (13) gelebt, bevor der OB nach der Trennung auszogen war.

Sonntag war er noch einmal zurückgekehrt, wollte möglicherweise ein paar Sachen holen. Doch dabei kam es zum Streit, infolgedessen die Frau eine Treppe hinuntergestürzt sein soll. Sie stellte Strafanzeige gegen ihren Mann wegen Körperverletzung.