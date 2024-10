OB Hilbert verteidigt Wagner-Akademie: "Müssten Champagner-Korken knallen"

OB Dirk Hilbert (53, FDP) warb beim Bund für die Fördermittel, sieht die Zusage als Chance. © imago/Sven Ellger

Die Meldung kam im September überraschend: Mitten in der Haushaltskrise und kurz nachdem die Carolabrücke eingestürzt war, wird die Landeshauptstadt zum Bau eines mondänen Kulturbaus "verdonnert".

Die Dimensionen sprechen für sich: Der Bund will seine Mittel aus dem "Kulturinvest"-Fördertopf unter anderem in einen Konzertsaal mit 600 Plätzen, einen Orchester- und Chorprobensaal sowie großzügige Seminar- und Archivräume investiert sehen.

Bislang rechnen Schätzungen mit Gesamtkosten von 60 Millionen Euro.

OB Hilbert befürwortet das Vorhaben, erklärte vor den Mitgliedern des Stadtrates: "Wir haben in atemberaubender Weise eine Förderung in Aussicht gestellt bekommen, bei der normalerweise die Champagnerkorken knallen müssten." Er selbst habe in Berlin das Interesse an einer Förderung signalisiert.