Max Aschenbach im Stadtrat: "Ich kann die Arschlöcher ärgern, unter denen man leidet"

Dresden - In einem Jahr wählen die Dresdner den neuen Stadtrat. Parteien, Fraktionen und ihre Persönlichkeiten bringen sich bereits jetzt in Stellung. Wo setzen sie ihre Akzente, was planen und was fordern sie? TAG24 bittet wichtige politische Köpfe der Stadt zum Gespräch. Diesmal im "Montags-Interview": Max Aschenbach (38) von der Satire-Partei "Die PARTEI" und Fraktions-Vize der Dissidenten-Fraktion.

Die Cityherberge ist Dresdens größtes Flüchtlingsheim. Aschenbach sieht die Politik in der Pflicht. © Steffen Füssel

TAG24: Ist das nicht ein Wunschkonzert für Sie? Die anderen machen Politik, Sie schauen zu und formulieren Brandthesen und kontroverse Argumente?

Aschenbach: Das ist schon eine sehr privilegierte Position. Zu beobachten, wie Politik tatsächlich funktioniert und was als "Demokratie" bezeichnet wird. Außerdem ist es wohl der sicherste Job meines Lebens. Fünf Jahre kann mich niemand feuern und ich erhalte 2200 Euro brutto. Für einen Künstler ist das viel Geld.

TAG24: Die Haushaltssperre könnte sich auf die kulturelle Förderung auswirken.

Aschenbach: Das ist ein Instrument, das vom Oberbürgermeister sehr lax eingesetzt wird. Ein organisierter Stadtrat, der nicht gegen-, sondern miteinander vorgeht, könnte etwas ändern. Da sehe ich keine Bemühungen. Was ich aber sagen kann: Dresden hat Kohle! Um den Sport muss man sich weniger Sorgen machen. Das Erste, was wegfällt, ist Kultur.

TAG24: Was denken Sie, wenn Sie hören, dass in der Cityherberge 280 alleinreisende Männer untergebracht werden? Sind Geflüchtete in Dresden eine Bereicherung oder eine Last?

Aschenbach: Das sind halt Leute. Und die können einem zur Last fallen oder bereichern. Kommt immer drauf an, was das für Leute sind. Ich halte das Konzept mit Nationen und Grenzen nicht für sinnvoll. Menschen fliehen nicht ohne Grund. Und wir sind sehr reich geworden aufgrund von Ausbeutung der Armen.