Nazi oder Satire? Hakenkreuz als Witzfigur beschäftigt das Amtsgericht

Aue-Bad Schlema - Ein kleiner Sticker der Satire-Partei "Die PARTEI" sorgt für großen Ärger: Er zeigt ein aus weißem Pulver bestehendes Hakenkreuz. Mehrere davon hat Matthias F. (40) in der Bahnhofsstraße in Aue-Bad Schlema (Erzgebirge) angebracht und damit Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen verwendet, so die Anklage.