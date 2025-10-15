Kanzler-Besuch: Wann Friedrich Merz nach Dresden kommt

Dresden - Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) kommt am 28. Oktober nach Dresden .

Bundeskanzler Friedrich Merz (69, CDU) kommt Ende Oktober nach Dresden. © Michael Kappeler/dpa

Zu den Einzelheiten des Kanzler-Besuchs in der sächsischen Landeshauptstadt konnte ein Sprecher der Staatskanzlei gegenüber TAG24 am Dienstagmorgen noch keine Angaben machen.

Derzeit werde an einer entsprechenden Einladung gearbeitet.

Laut Informationen der "Sächsischen Zeitung" sei unter anderem die Teilnahme an einer Kabinettssitzung und ein Treffen mit Ministerpräsident Michael Kretschmer (50, CDU) geplant.

Außerdem wolle Merz beim US-Halbleiterhersteller "GlobalFoundries" im Dresdner Norden vorbeischauen.