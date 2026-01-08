Wegen Maduro-Festnahme: Völkerrechtler kritisiert Trump und Merz scharf

Völkerrechtler Claus Kreß (59) sieht in der Gefangennahme von Nicolás Maduro (63) einen "brandgefährlichen Präzedenzfall". © IMAGO / Anadolu Agency

Die von Merz propagierte "völkerrechtliche Komplexität" in dem Fall sei laut Kreß "ein fadenscheiniges Ausweichmanöver", unter dem die internationale Glaubwürdigkeit Deutschlands erheblich leiden würde, sagt der Jurist gegenüber dem "Kölner Stadt-Anzeiger".

Hinzu käme, dass US-Präsident Donald Trump (79) dieses "völkerrechtliche Appeasement" als Triumph feiern und als Ermutigung verstehen könne, den von ihm eingeschlagenen imperialen Kurs weiterzuführen.

"Niemand sollte Nicolás Maduro eine Träne nachweinen, aber der Gewalteinsatz der USA war die flagrante Verletzung einer völkerrechtlichen Grundnorm und damit ein brandgefährlicher Präzedenzfall", meint der Völkerrechtler außerdem. Das gelte insbesondere auch für die von Trump angedrohte Annexion Grönlands.

Zwar sei es erfreulich, dass die westlichen Staaten daraufhin ihre Solidarität mit Dänemark, unter dessen Verwaltung die Insel zwischen dem Nordatlantik und dem Nordpolarmeer steht, abgegeben hätten. "Aber ihre Glaubwürdigkeit ist von vornherein lädiert, nachdem man dem Völkerrecht unmittelbar zuvor im Fall Venezuela von der Fahne gegangen ist", warnt Kreß.