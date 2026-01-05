Nachfolger steht schon fest: Merz tauscht überraschend Büroleiter aus

Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht.

Friedrich Merz (70, l.) und Jacob Schrot (35) gehen von nun an getrennte Wege. © Kay Nietfeld/dpa

Nachfolger von Jacob Schrot (35) wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius (60) mit.

Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des Kanzlerbüros übernehmen und die tägliche Arbeit des Bundeskanzlers organisieren.

Weiter hieß es: "Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennen sich Merz und der bisherige Büroleiter Jacob Schrot im gegenseitigen Einvernehmen."