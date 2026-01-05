Nachfolger steht schon fest: Merz tauscht überraschend Büroleiter aus
Von Andreas Hoenig
Berlin - Bundeskanzler Friedrich Merz (70, CDU) hat überraschend seinen Büroleiter ausgetauscht.
Nachfolger von Jacob Schrot (35) wird der bisherige Bundesgeschäftsführer der CDU, Philipp Birkenmaier. Das teilte Regierungssprecher Stefan Kornelius (60) mit.
Birkenmaier werde zeitnah die Leitung des Kanzlerbüros übernehmen und die tägliche Arbeit des Bundeskanzlers organisieren.
Weiter hieß es: "Nach vier Jahren erfolgreicher Zusammenarbeit in der CDU/CSU-Bundestagsfraktion und im Bundeskanzleramt trennen sich Merz und der bisherige Büroleiter Jacob Schrot im gegenseitigen Einvernehmen."
Schrot hatte auch den neuen Nationalen Sicherheitsrat aufgebaut. Er sagte laut der Mitteilung: "Nach intensiven zehn Jahren in der Bundespolitik möchte ich mich neuen beruflichen Herausforderungen stellen."
Titelfoto: Kay Nietfeld/dpa