Söder zieht zurück: Merz ist Kanzlerkandidat der Union!

K-Frage geklärt: Markus Söder (57, CSU, r.) überlässt seinem Unions-Mitbewerber Friedrich Merz (68, CDU) das Feld. © Peter Kneffel/dpa

Die beiden haben sich am Dienstag kurzfristig zum Gespräch in der Bayerischen Landesvertretung in Berlin verabredet haben.

Dabei sei der Beschluss gefasst worden. Gegen Mittag traten dann beide vor die Presse.

"Die K-Frage ist entschieden. Friedrich Merz machts. Ich bin damit fein und unterstütze es ausdrücklich", so der bayerische Ministerpräsident.

Und er fügte mit an: "Wir beide sind uns komplett einig." Zusammen wolle man nach einem Sieg bei der Bundestagswahl am 28. September 2025 das Land "wieder in Ordnung" bringen: "Wir rocken das gemeinsam." Beide wollen nun Friedrich Merz als Kandidaten vorschlagen, der dann von den Gremien aus CDU und CSU unterstützt werden soll.

Bemerkenswert bei dieser Entscheidung: In zahlreichen Umfragen sahen die Wähler Merz nur selten auf Platz 1 der möglichen Optionen.