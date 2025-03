Friedrich Merz sagt Auftritt in Thüringen ab: Das ist der Grund

Apolda - CDU-Chef Friedrich Merz (69) hat wegen der andauernden Sondierungen mit der SPD über eine neue Bundesregierung einen Auftritt beim Politischen Aschermittwoch der CDU in Apolda in Thüringen abgesagt.

Friedrich Merz (69) wird doch nicht am Politischen Aschermittwoch der CDU in Apolda teilnehmen. © Michael Kappeler/dpa

Das teilte ein CDU-Sprecher in Berlin mit. Die Mitglieder des Sondierungsteams der SPD hatten bereits am Vortag ihre Auftritte beim Politischen Aschermittwoch ihrer Partei abgesagt.

Die CSU hatte dagegen mitgeteilt, sie wolle ihren politischen Aschermittwoch in Passau wie geplant trotz des Zeitdrucks bei der Bildung einer neuen Bundesregierung durchziehen.

Hauptredner bei der CSU-Veranstaltung am Mittwochvormittag ist Parteichef Markus Söder (58). Er führt auch das Verhandlerteam seiner Partei in Berlin an.