Kanzler Merz greift zum Kinderbuch: Lesestunde in Berliner Grundschule

Friedrich Merz (70, CDU) ist seit Mai 2025 Bundeskanzler. © Kay Nietfeld/dpa

Der CDU-Politiker soll am Freitag Kindern in der Robert-Reinick-Grundschule vorlesen. Mehrere Prominente unterstützen den Vorlesetag in Deutschland.

Seit 2004 gibt es immer am dritten Freitag im November viele Vorleseaktionen. "Jedes Kind hat ein Recht auf Vorlesen, denn es ist wichtig für die gesamte Entwicklung", teilten die Organisatoren mit.

Der Vorlesetag ist eine gemeinsame Initiative der Zeitung "Die Zeit", der Stiftung Lesen und der Deutsche Bahn Stiftung.

In diesem Jahr geht es auch um Mehrsprachigkeit - das Motto lautet: "Vorlesen spricht Deine Sprache."